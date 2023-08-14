Глава МИД Словении оценила поддержку Украины: Пришла на помощь несмотря на войну

Глава МИД Словении Таня Файон посетила локации, на которых работают украинские спасатели, прибывшие на помощь после наводнений.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет "Европейская правда".

Файон прибыла в русло реки Савинья, где работают украинские спасатели. Они должны изменить направление русла, а после будут заниматься берегоукреплением со стороны населенного пункта, где есть жилые дома.

ФОТО: ГСЧС

"Страна, которой самой очень трудно, нашла возможность прийти на помощь, за что Словения Украине очень благодарна", – отметила министр.

ФОТО: ГСЧС

С начала работ спасатели сводного отряда ГСЧС, работающего в Словении, расчистили и расширили 410 метров русла реки Савинья, обустроили 60 метров дамбы и укрепили 120 метров берега, отметили в ведомстве.

Они также организовали перевозку двумя тягачами ГСЧС крупногабаритной военной инженерной техники в район проведения аварийно-восстановительных работ.

Кроме этого, оказывали помощь местным жителям по демонтажу разрушенного дома, который расположен в русле реки Савинья.

ФОТО: ГСЧС

Недавние сильные дожди нанесли значительный ущерб Словении, что привело к обвалу по меньшей мере семи главных и региональных мостов и повлияло на дороги и энергетическую инфраструктуру. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома, многих эвакуировали вертолетами и лодками, были жертвы.

По данным властей, это худшая ситуация с наводнениями в Словении в новейшей истории, которая затронула 2/3 территории страны.

51 украинский спасатель и 19 единиц техники начали восстановительные работы в Словении 12 августа.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб лично встретил украинскую команду спасателей, которая прибыла оказывать помощь в связи с наводнениями в стране.