У Фінляндії зграї птахів розвернули два авіарейси за добу

Два рейси фінської авіакомпанії Finnair протягом неділі були змушені повернутись у Гельсінкі незабаром після вильоту через зіткнення невеликих зграй птахів із літаками.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на фінський суспільний мовник Yle.

Операційний директор Finnair Ярі Пааянен повідомив, що інциденти стались увечері в неділю, 13 серпня, на рейсах із Гельсінкі до Варшави та Парижа. Обидва літаки розвернули до Фінляндії та відправили на технічний огляд.

"У результаті зіткнень (із птахами. – Ред.) зазнала пошкоджень лопать турбіни літака до Варшави, яку було замінено як запобіжний захід", – зазначив він.

Пааянен підкреслив, що Finnair, як і інші авіаперевізники, регулярно вживають заходів, аби зіткнення літаків із птахами не завдавали значної шкоди.

Через затримки рейсів пасажирам, що прямували до Варшави й Парижа, довелося залишитися на ніч у Гельсінкі. Finnair відшкодувала їм витрати на проживання та харчування та відправила рейсами вранці в понеділок.

Нагадаємо, на початку серпня борт польського президента Анджея Дуди чотири рази намагався приземлитись на військовому аеродромі в районі Гданська, але через несприятливу погоду був змушений повернутись до Варшави.