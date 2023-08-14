В Финляндии стаи птиц развернули два авиарейса за сутки

Два рейса финской авиакомпании Finnair в течение воскресенья были вынуждены вернуться в Хельсинки вскоре после вылета из-за столкновения небольших стай птиц с самолетами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на финский общественный вещатель Yle.

Операционный директор Finnair Яри Пааянен сообщил, что инциденты произошли вечером в воскресенье, 13 августа, на рейсах из Хельсинки в Варшаву и Париж. Оба самолета развернули в Финляндию и отправили на технический осмотр.

"В результате столкновений (с птицами. – Ред.) была повреждена лопасть турбины самолета в Варшаву, которая была заменена в качестве меры предосторожности", – отметил он.

Пааянен подчеркнул, что Finnair, как и другие авиаперевозчики, регулярно принимают меры, чтобы столкновения самолетов с птицами не наносили значительный ущерб.

Из-за задержек рейсов пассажирам, направлявшимся в Варшаву и Париж, пришлось остаться на ночь в Хельсинки. Finnair возместила им расходы на проживание и питание и отправила рейсами утром в понедельник.

Напомним, в начале августа борт польского президента Анджея Дуды четыре раза пытался приземлиться на военном аэродроме в районе Гданьска, но из-за неблагоприятной погоды был вынужден вернуться в Варшаву.