В Австрии расследуют "самое нелепое ограбление года"

В австрийском городе Грац полиция начала расследование по факту неудачной попытки ограбления, которая произошла в прошлую среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Вечером грабитель в маске зашел в магазин, вытащил пистолет и требовал от продавщицы отдать ему деньги из кассы.

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Женщина позвала менеджера магазина, который сказал горе-грабителю: "Извините, вам нужно было прийти на час раньше. Касса автоматически была закрыта с 18:00".

Озадаченный грабитель развернулся и ушел, но напоследок спросил: "Вы же не шутите?".

Менеджер рассказал, что этому их научили на тренинге.

Журналисты Bild назвали этот инцидент "самым нелепым ограблением года".

Как сообщила полиция, грабитель мог быть серийным преступником. В четверг утром была ограблена автозаправочная станция в Кеметене. В этом случае также разыскивают преступника в маске.

Напомним, французская полиция разыскивает двух мужчин и женщину, которые ограбили ювелирный магазин Piaget в центре Парижа. По данным прокуратуры Парижа, речь идет об ущербе на сумму от 10 до 15 миллионов евро.

А в Германии в июле объявили об аресте четырех подозреваемых по делу о похищении нескольких сотен кельтских золотых монет из местного римско-кельтского музея.