Чому нова кримінальна справа створює для Трампа реальні проблеми

У серіалі "що там ще висунуть Трампу" з’явився черговий яскравий епізод: прокуратура округу Фултон штату Джорджія в понеділок увечері опублікувала обвинувальний акт у справі про втручання у вибори президента 2020 року.

Може здатися, що чергове кримінальне звинувачення щодо Трампа абсолютно нічого не змінює. Та насправді це не так.

Докладніше – у статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка "Злочинна організація" Трампа: чим небезпечні для експрезидента США нові звинувачення.

Варто коротко нагадати, чому чергова судова баталія стосується саме Джорджії.

Із 1992 року більшість виборців цього штату підтримували республіканських кандидатів на виборах президента й сенаторів. Але у 2020-му ситуація несподівано змінилася: з невеликим відривом у трохи більш як 12 тисяч голосів перемогу здобув демократ Джо Байден.

Трамп запросив перерахувати голоси, але й після цього результат принципово не змінився.

Команда Трампа все одно почала заперечувати програш у Джорджії. У хід ішли і відео з нібито "підтасованими" бюлетенями, і звинувачення у змові з виробником виборчих машин Dominion Voting Systems.

Але ключовим у цьому ланцюжку подій став телефонний дзвінок експрезидента США Бреду Раффенспергеру – державному секретарю Джорджії, посадовцю, відповідальному за виборчий процес.

"Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж зараз у нас є (йдеться про відрив від Байдена у 11 779 голосів. – Ред.). Тому що ми виграли цей штат… Тож скажи мені, Бреде, що ми будемо робити? Ми виграли вибори, і несправедливо забирати їх у нас таким чином. І це в багатьох сенсах дорого вам коштуватиме", – казав Трамп Раффенспергеру на початку січня 2021-го.

Саме дзвінок від 2 січня 2021 року, про який уперше стало відомо у ЗМІ, став приводом почати розслідування для прокуратури Фултону – округу, де, як стверджував Трамп, і відбулись найбільші фальсифікації.

Трампа судитимуть за законом, за яким до відповідальності притягають ватажків організованих злочинних угруповань чи босів мафії (Racketeer Influenced and Corrupt Organization, RICO).

Обвинувачення стверджує, що всі 19 фігурантів – і Трамп особисто – створили "злочинну організацію".

Закон RICO – лише одне із загалом 41 пункту звинувачень, серед яких, зокрема, є підробка документів і заяв, вплив на свідків, виборне шахрайство, неправдиві свідчення в суді тощо. З-поміж них Трампу й його адвокату Джуліані висунули по тринадцять пунктів – більше, ніж будь-кому з інших фігурантів.

Разом із ними в сумі експрезиденту США висунули 91 пункт кримінального обвинувачення за чотирма справами.

Кримінальна справа у Джорджії, як і одна з федеральних справ, пов’язана з виборами-2020. Але є нюанси.

По-перше, навіть у разі теоретичного обрання президентом у 2024 році (повіримо, що в нього "майже стовідсоткові" шанси) Трамп не зможе вплинути на справу в Джорджії. Тоді як із федеральними справами ситуація простіша, адже президент зможе себе помилувати чи навіть домогтися закриття справи.

Хай там як, а помилування в разі вироку у Джорджії може настати не раніше як після п’яти років відбуття тюремного ув’язнення.

По-друге, закон про RICO штату Джорджія дозволяє притягати до відповідальності за дії й в інших штатах – і це значно посилює доказову базу у справі, яка стосується настільки політично чутливого питання, як спроба фальсифікації виборів. Це ускладнить і роботу адвокатів експрезидента США.

І по-третє: на відміну від федеральних судів, суди штатів значно відкритіші до ЗМІ. А отже, з великою ймовірністю судовий процес транслюватимуть наживо. І хтозна, як прихильники Трампа сприймуть його в такому форматі.

Прокуратура Фултона заявила, що прагне провести судовий розгляд справи протягом пів року – тобто до виборів президента США 2024 року. Так само до виборів має відбутися розгляд по суті справи про секретні документи.

А позаяк більшість однопартійців Трампа у разі його ув’язнення не підтримали б його кандидатуру, результати внутрішньопартійних виборів республіканців не такі вже й очевидні.

Докладніше – у матеріалі Олега Павлюка "Злочинна організація" Трампа: чим небезпечні для експрезидента США нові звинувачення.