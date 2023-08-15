Почему новое уголовное дело создает для Трампа реальные проблемы

В сериале "что там еще предъявят Трампу" появился очередной яркий эпизод: прокуратура округа Фултон штата Джорджия в понедельник вечером опубликовала обвинительный акт по делу о вмешательстве в выборы президента 2020 года.

Может показаться, что очередное уголовное обвинение в отношении Трампа абсолютно ничего не меняет. Но на самом деле это не так.

Подробнее – в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка "Преступная организация" Трампа: чем опасны для экс-президента США новые обвинения.

Стоит кратко напомнить, почему очередная судебная баталия касается именно Джорджии.

С 1992 года большинство избирателей этого штата поддерживали республиканских кандидатов на выборах президента и сенаторов. Но в 2020-м ситуация неожиданно изменилась: с небольшим отрывом в чуть более 12 тысяч голосов победу одержал демократ Джо Байден.

Трамп запросил пересчитать голоса, но и после этого результат принципиально не изменился.

Команда Трампа все равно начала отрицать проигрыш в Джорджии. В ход шли и видео с якобы "подтасованными" бюллетенями, и обвинения в сговоре с производителем избирательных машин Dominion Voting Systems.

Но ключевым в этой цепочке событий стал телефонный звонок экс-президента США Брэду Раффенспергеру – государственному секретарю Джорджии, чиновнику, ответственному за избирательный процесс.

"Я просто хочу найти 11 780 голосов, что на один больше, чем сейчас у нас есть (речь идет об отрыве от Байдена в 11 779 голосов. – Ред.). Потому что мы выиграли этот штат... Так скажи мне, Брэд, что мы будем делать? Мы выиграли выборы, и несправедливо забирать их у нас таким образом. И это во многих смыслах дорого вам будет стоить", – говорил Трамп Раффенспергеру в начале января 2021-го.

Именно звонок от 2 января 2021 года, о котором впервые стало известно в СМИ, стал поводом начать расследование для прокуратуры Фултона – округа, где, как утверждал Трамп, и произошли наибольшие фальсификации.

Трампа будут судить по закону, по которому к ответственности привлекают главарей организованных преступных группировок или боссов мафии (Racketeer Influenced and Corrupt Organization, RICO).

Обвинение утверждает, что все 19 фигурантов – и Трамп лично – создали "преступную организацию".

Закон RICO – лишь одно из всего 41 пункта обвинений, среди которых, в частности, есть подделка документов и заявлений, влияние на свидетелей, избирательное мошенничество, ложные показания в суде и тому подобное. Среди них Трампу и его адвокату Джулиани выдвинули по тринадцать пунктов – больше, чем кому-либо из других фигурантов.

Вместе с ними в сумме экс-президенту США предъявили 91 пункт уголовного обвинения по четырем делам.

Уголовное дело в Джорджии, как и одно из федеральных дел, связано с выборами-2020. Но есть нюансы.

Во-первых, даже в случае теоретического избрания президентом в 2024 году (поверим, что у него "почти стопроцентные" шансы) Трамп не сможет повлиять на дело в Джорджии. Тогда как с федеральными делами ситуация проще, ведь президент сможет себя помиловать или даже добиться закрытия дела.

Как бы там ни было, а помилование в случае приговора в Джорджии может наступить не ранее чем после пяти лет отбытия тюремного заключения.

Во-вторых, закон о RICO штата Джорджия позволяет привлекать к ответственности за действия и в других штатах – и это значительно усиливает доказательную базу в деле, которое касается столь политически чувствительного вопроса, как попытка фальсификации выборов. Это усложнит и работу адвокатов экс-президента США.

И в-третьих: в отличие от федеральных судов, суды штатов значительно более открыты для СМИ. А значит, с большой вероятностью судебный процесс будут транслировать вживую. И кто знает, как сторонники Трампа воспримут его в таком формате.

Прокуратура Фултона заявила, что стремится провести судебное разбирательство дела в течение полугода – то есть до выборов президента США 2024 года. Так же до выборов должно состояться рассмотрение по существу дела о секретных документах.

А поскольку большинство однопартийцев Трампа в случае его заключения не поддержали бы его кандидатуру, результаты внутрипартийных выборов республиканцев не так уж и очевидны.

Подробнее – в материале Олега Павлюка "Преступная организация" Трампа: чем опасны для экс-президента США новые обвинения.