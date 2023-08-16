Прем’єр Латвії, що йде з посади, вірить у швидке формування нового уряду

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш, який у четвер має офіційно подати заяву про відставку, вірить у швидке створення нового уряду, але утримується від прогнозів, чи буде він у його складі.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

В ефірі на телебаченні Каріньш зазначив, що не вважає усі попередні перемовини витраченим часом і новий уряд вийде сформувати швидко, відтак це не затягне ухвалення важливих рішень.

"Ані я, ані моя політична сила нікуди не зникаємо – будуть лише невеликі зміни і ми продовжимо рухатися вперед", – сказав прем’єр.

На його думку, є "усі шанси" погодити новий уряд до повернення Сейму з літньої перерви у вересні.

Каріньш ухилився від прямої відповіді, чи зацікавлений бути у складі нового уряду, як і про те, чи може він обійняти посаду міністра закордонних справ, як припускали раніше.

Партія Каріньша "Нова єдність" планує оголосити свого кандидата-наступника на прем’єрську посаду надвечір у середу.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що обговорює потенційну коаліцію із Союзом зелених та селян і "Прогресивними", але запропонує співпрацювати у новому уряді і теперішнім партнерам – "Національному об'єднанню" та "Об'єднаному списку".

14 серпня прем’єр Каріньш несподівано оголосив, що складе прем’єрські повноваження та офіційно подасть заяву президенту у четвер, 17 серпня.

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