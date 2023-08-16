Уходящий премьер Латвии верит в скорое формирование нового правительства

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, который в четверг должен официально подать заявление об отставке, верит в скорое создание нового правительства, но воздерживается от прогнозов, будет ли он в его составе.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В эфире на телевидении Кариньш отметил, что не считает все предыдущие переговоры потраченным зря временем и новое правительство получится сформировать быстро, поэтому это не затянет принятие важных решений.

"Ни я, ни моя политическая сила никуда не исчезаем – будут лишь небольшие изменения и мы продолжим двигаться вперед", – сказал премьер.

По его мнению, есть "все шансы" согласовать новое правительство до возвращения Сейма с летнего перерыва в сентябре.

Кариньш уклонился от прямого ответа, заинтересован ли быть в составе нового правительства, как и о том, может ли он занять должность министра иностранных дел, как предполагали ранее.

Партия Кариньша "Новое единство" планирует объявить своего кандидата-преемника на премьерский пост вечером в среду.

Напомним, в конце прошлой недели премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что обсуждает потенциальную коалицию с Союзом зеленых и крестьян и "Прогрессивными", но предложит сотрудничать в новом правительстве и нынешним партнерам – "Национальному объединению" и "Объединенному списку".

14 августа Кариньш неожиданно объявил, что сложит премьерские полномочия в связи с коалиционным кризисом и официально подаст заявление президенту в четверг, 17 августа.

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