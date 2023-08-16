Колишній президент Латвії отримав нову посаду

Колишній президент Латвії Егілс Левітс призначений спеціальним представником Латвії з питань міжнародного права та відповідальності держав.

Про це йдеться в офіційному виданні Latvijas Vēstnesis, повідомляє "Європейська правда".

Левітс призначений розпорядженням нового президента Латвії Едгарса Рінкевичса.

Він буде виконувати свої обов’язки протягом усього терміну президентських повноважень Рінкевичса.

Спеціальний представник з міжнародного права та відповідальності держав повинен виконувати свої обов'язки за погодженням з президентом Латвії.

Егілс Левітс обіймав посаду президента Латвії з 2019 по 2023 рік. У травні цього року він вирішив не балотуватись на другий президентський термін.

Наприкінці травня новим президентом Латвії обрали Едгарса Рінкевичса, який обіймав посаду глави латвійського МЗС 11 років.

Про те, як обрання Рінкевичса президентом загострило суперечки у коаліції, читайте у статті Занадто консервативна Латвія: як обрання президента-гея ледь не зруйнувало уряд країни.

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