Бывший президент Латвии получил новую должность

Бывший президент Латвии Эгилс Левитс назначен специальным представителем Латвии по вопросам международного права и ответственности государств.

Об этом говорится в официальном издании Latvijas Vēstnesis, сообщает "Европейская правда".

Левитс назначен распоряжением нового президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Он будет выполнять свои обязанности в течение всего срока президентских полномочий Ринкевичса.

Специальный представитель по международному праву и ответственности государств должен исполнять свои обязанности по согласованию с президентом Латвии.

Эгилс Левитс занимал должность президента Латвии с 2019 по 2023 год. В мае этого года он решил не баллотироваться на второй президентский срок.

В конце мая новым президентом Латвии избрали Эдгарса Ринкевичса, который занимал должность главы латвийского МИД 11 лет.

О том, как избрание Ринкевичса президентом обострило споры в коалиции, читайте в статье Слишком консервативная Латвия: как избрание президента-гея едва не разрушило правительство страны.

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