Уряд Німеччини зробить крок до часткової легалізації канабісу

Уряд Німеччини має схвалити план лібералізації правил щодо канабісу, який дозволить створити передумови для декриміналізації його зберігання в обмежених кількостях і придбання речовини для власного використання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Схвалення урядом, яке очікується в середу, є першим кроком у плані з двох частин. Однак він все ще потребує схвалення парламенту.

Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах має представити деталі доопрацьованого законодавства в середу.

Його остання публічна пропозиція передбачає легалізацію зберігання до 25 грамів канабісу і дозвіл на самостійне вирощування до трьох кущів.

Жителям Німеччини, яким виповнилося 18 років, буде дозволено приєднуватися до некомерційних "канабіс-клубів", кожен з яких може налічувати не більше 500 членів. Клубам буде дозволено вирощувати канабіс для особистого споживання.

Фізичним особам буде дозволено купувати до 25 грамів на день або до 50 грамів на місяць, а особам до 21 року – до 30 грамів.

Членство в декількох клубах буде заборонено. Витрати клубів покриватимуться за рахунок членських внесків, які будуть розподілені залежно від кількості канабісу, яку члени клубу вживають.

Посадовці сподіваються, що їхній план допоможе витіснити чорний ринок, захистити споживачів від неякісної продукції та знизити рівень злочинності, пов'язаної з наркотиками.

Опозиція не погоджується з планами уряду і стверджує, що цей план може навіть збільшити попит на канабіс на чорному ринку.

Деякі прихильники легалізації канабісу теж залишися невдоволеними. Вони кажуть, що план уряду посилює зарегульованість і стигматизує людей, які вживають канабіс.

Уряд заявив, що планує слідувати новому законодавству, намітивши другий крок – п'ятирічні випробування регульованих комерційних ланцюжків постачання в окремих регіонах, які потім будуть науково оцінені.

Нагадаємо, минулими вихідними прихильники легалізації споживання канабісу пройшли Берліном під час традиційного конопляного параду.

Варто зазначити, що Вищий адміністративний суд Чехії після багаторічного судового спору постановив, що так звана Церква коноплі не може вважатись релігійним віровченням, а її послідовники – реєструвати відповідні організації.