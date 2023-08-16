Правительство Германии сделает шаг к частичной легализации каннабиса

Правительство Германии должно одобрить план либерализации правил в отношении каннабиса, который позволит создать предпосылки для декриминализации его хранения в ограниченных количествах и приобретения вещества для собственного использования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Одобрение правительством, которое ожидается в среду, является первым шагом в плане из двух частей. Однако он все еще нуждается в одобрении парламента.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах должен представить детали доработанного законодательства в среду.

Его последнее публичное предложение предусматривает легализацию хранения до 25 граммов каннабиса и разрешение на самостоятельное выращивание до трех кустов.

Жителям Германии, которым исполнилось 18 лет, будет разрешено присоединяться к некоммерческим "каннабис-клубам", каждый из которых может насчитывать не более 500 членов. Клубам будет разрешено выращивать каннабис для личного потребления.

Физическим лицам будет разрешено покупать до 25 граммов в день или до 50 граммов в месяц, а лицам до 21 года – до 30 граммов.

Членство в нескольких клубах будет запрещено. Расходы клубов будут покрываться за счет членских взносов, которые будут распределены в зависимости от количества каннабиса, которое члены клуба употребляют.

Чиновники надеются, что их план поможет вытеснить черный рынок, защитить потребителей от некачественной продукции и снизить уровень преступности, связанной с наркотиками.

Оппозиция не согласна с планами правительства и утверждает, что этот план может даже увеличить спрос на каннабис на черном рынке.

Некоторые сторонники легализации каннабиса тоже остались недовольны. Они говорят, что план правительства усиливает зарегулированность и стигматизирует людей, употребляющих каннабис.

Правительство заявило, что планирует следовать новому законодательству, наметив второй шаг – пятилетние испытания регулируемых коммерческих цепочек поставок в отдельных регионах, которые затем будут научно оценены.

Напомним, в минувшие выходные сторонники легализации потребления каннабиса прошли по Берлину во время традиционного конопляного парада.

Стоит отметить, что Высший административный суд Чехии после многолетнего судебного спора постановил, что так называемая Церковь конопли не может считаться религиозным вероучением, а ее последователи – регистрировать соответствующие организации.