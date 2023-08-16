ЗМІ: США підштовхують Іран до припинення продажу дронів РФ

Сполучені Штати намагаються переконати Іран припинити продаж ударних дронів Росії в рамках обговорення більш широкої "неписаної домовленості" між Вашингтоном і Тегераном щодо деескалації напруженості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, адміністрація Байдена піднімала це питання на непрямих переговорах з ісламським режимом у Катарі та Омані цього року, де відбувалося обговорення обміну ув'язненими, в результаті чого минулого тижня Тегеран перевів чотирьох ірано-американських громадян з в'язниці під домашній арешт.

За словами іранського посадовця і ще однієї особи, поінформованої про переговори, США хочуть, щоб Іран припинив постачання безпілотників до Росії, які Москва використовує у війні в Україні, а також запасних частин для дронів.

Посадовець уточнив, що Тегеран, який офіційно заперечує використання своїх безпілотників в Україні, неодноразово звертався до Москви з проханням припинити їх використання у війні проти України, але Вашингтон хоче "більш рішучих кроків".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що Сполучені Штати дотримуються стратегії стримування, тиску і дипломатії, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю, а також притягнути Тегеран до відповідальності за порушення прав людини та "надання дронів Росії для використання у війні проти України".

Іранський посадовець та ще одна особа, яка поінформована про переговори, розповіли, що учасники перемовин сподіваються домовленності щодо деескалації. Для Ірану це означатиме згоду не збагачувати уран на більше ніж 60%, покращити співпрацю з МАГАТЕ та пообіцяти не нападати на американців.

Раніше розвідка Великої Британії повідомила, що Росія почала використовувати аналоги іранських ударних дронів Shahed власного виробництва.

Нагадаємо, у квітні ЗМІ повідомляли, що Китай, Росія та Іран ведуть секретні переговори про постачання Ісламській Республіці ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет.

Також ЗМІ стверджували, що Росія уклала з Іраном таємну угоду про повернення збагаченого урану.