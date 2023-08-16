Румунія не виявила загроз своїй території від дронів РФ

Міністерство оборони Румунії заявило, що атака дронів Росією по українським портам у Рені та Ізмаїлі на Дунаї не становила для неї загрози.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в пресрелізі Міноборони країни.

Як зазначає відомство, "структури Міноборони, які здійснюють моніторинг повітряного простору, не виявили жодної військової загрози національній території або територіальним водам Румунії".

"Міністерство оборони рішуче засуджує неодноразові атаки збройних сил РФ на населені пункти, де проживає цивільне населення, та об'єкти критичної інфраструктури України. Загарбницька війна, розв'язана російськими військами проти України, є кричущим порушенням міжнародного права", – наголошується в заяві.

Відомство також вказало, що "посилило заходи пильності відповідно до національних і союзницьких планів, і постійно здійснює моніторинг национального наземного, морського і повітряного простору у співпраці зі структурами НАТО, діючи з метою зміцнення оборони на всьому східному фланзі і стримування будь-якої агресії проти території союзників".

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску також засудила удари Росії по Україні та її портам у Рені та Ізмаїлі, де зберігається зерно.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки в Одеській області у ніч на 16 серпня постраждали складські приміщення та зерносховища на одному з портів Дуная.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей.