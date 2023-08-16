Румыния не обнаружила угроз своей территории от дронов РФ

Министерство обороны Румынии заявило, что атака дронов Россией на украинские порты в Рени и Измаиле на Дунае не представляла для нее угрозы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Hotnews со ссылкой на Минобороны Румынии.

Как отмечает ведомство, "структуры Минобороны, осуществляющие мониторинг воздушного пространства, не обнаружили никакой военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии".

"Министерство обороны решительно осуждает неоднократные атаки вооруженных сил РФ на населенные пункты, где проживает гражданское население, и объекты критической инфраструктуры Украины. Захватническая война, развязанная российскими войсками против Украины, является вопиющим нарушением международного права", – отмечается в заявлении.

Ведомство также указало, что "усилило меры бдительности в соответствии с национальными и союзническими планами, и постоянно осуществляет мониторинг национального наземного, морского и воздушного пространства в сотрудничестве со структурами НАТО, действуя с целью укрепления обороны на всем восточном фланге и сдерживания любой агрессии против территории союзников".

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску также осудила удары России по Украине и ее портам в Рени и Измаиле, где хранится зерно.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки в Одесской области в ночь на 16 августа пострадали складские помещения и зернохранилища на одном из портов Дуная.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских БпЛА в пределах Одесской и Николаевской областей.