Кліматолог: спека і буревії стануть звичайним явищем у Литві

Професор-кліматолог Егідіюс Рімкус заявив, що надалі максимальні температури лише посилюватимуться, а штормів ставатиме дедалі більше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За його словами, "всі прогнози показують, що це не якесь короткочасне потепління або щось подібне, а загальний цикл, пов'язаний зі зміною клімату і нинішніми кліматичними змінами".

"Найімовірніше, у майбутньому нас дедалі частіше накриватимуть хвилі спеки. Зараз вони тривають близько 4-5 днів, але незабаром вони триватимуть набагато довше", – зазначив Рімкус.

Примітно, що найближчими днями Гідрометеорологічна служба Литви очікує сильну спеку, де вдень температура перевищуватиме 30 градусів.

Раніше повідомлялося, що понад 6 200 осіб подали страхові заяви на загальну суму близько 7 мільйонів євро за збитки, завдані буревієм, що пройшов минулого тижня у Литві.

Минулого тижня буревій у Литві повалив понад 50 тисяч дерев у лісах. Найбільше дерев буревій вирвав з корінням у північній частині країни. Орієнтовний обсяг зламаної деревини, що підлягає вивезенню, становить близько 30 тисяч кубометрів.

Перед цим після 30-градусної спеки у Литві прийшли грози зі шквальним вітром, в окремих місцях випав град розміром з тенісний м’яч.