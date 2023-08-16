Климатолог: жара и штормы станут обычным явлением в Литве

Профессор-климатолог Эгидиюс Римкус заявил, что в дальнейшем максимальные температуры будут только усиливаться, а штормов будет становиться все больше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По его словам, "все прогнозы показывают, что это не какое-то кратковременное потепление или что-то подобное, а общий цикл, связанный с изменением климата и нынешними климатическими изменениями".

"Скорее всего, в будущем нас все чаще будут накрывать волны жары. Сейчас они длятся около 4-5 дней, но, в скором времени они будут длиться намного дольше", – отметил Римкус.

Примечательно, что в ближайшие дни Гидрометеорологическая служба Литвы ожидает сильную жару, где днем температура будет превышать 30 градусов.

Ранее сообщалось, что более 6 200 человек подали страховые заявления на общую сумму около 7 миллионов евро за ущерб, нанесенный ураганом, прошедшим на прошлой неделе в Литве.

На прошлой неделе ураган в Литве повалил более 50 тысяч деревьев в лесах. Больше всего деревьев ураган вырвал с корнями в северной части страны. Ориентировочный объем сломанной древесины, подлежащей вывозу, составляет около 30 тысяч кубометров.

Перед этим после 30-градусной жары в Литву пришли грозы со шквальным ветром, в отдельных местах выпал град размером с теннисный мяч.