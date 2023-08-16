"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середу повідомив про відбір перших переможців відкритого конкурсу на посольські посади, ініційованого навесні.

Цим Кулеба поділився на своїй Instagram-сторінці, пише "Європейська правда".

За словами міністра, МЗС отримало 1104 заявки на 16 посольських посад, тобто конкурс становив 69 людей на місце. Більшість заявників – 30% – були представниками ділових кіл, 12% – науковці та викладачі, по 7% – військових і ветеранів та чинних і колишніх дипломатів.

Кулеба пояснив повільне затвердження кандидатур їхньою ретельною перевіркою.

"Тому шлях від оголошення збору заявок до відбору кандидатів виявився достатньо довгим. І саме тому з понад тисячі заявок ми відібрали шістнадцять. Але це справді кваліфіковані, мотивовані, дуже потужні кандидати", – підкреслив він.

Голова МЗС відмовився називати кандидатур, оскільки вони ще "не пройшли решту стадій процесу" – зокрема схвалення президентом.

Нагадаємо, в березні міністр закордонних справ оголосив про створення в МЗС системи з пошуку кандидатур на посади послів, які також залучатимуться з-за меж дипломатичної системи.

Станом на травень відомство отримало понад тисячу заяв.

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