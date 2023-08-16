"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду сообщил об отборе первых победителей открытого конкурса на посольские должности, инициированного весной.

Этим Кулеба поделился на своей Instagram-странице, пишет "Европейская правда".

По словам министра, МИД получил 1104 заявки на 16 посольских должностей, то есть конкурс составлял 69 человек на место. Большинство заявителей – 30% – были представителями деловых кругов, 12% – ученые и преподаватели, по 7% – военных и ветеранов и действующих и бывших дипломатов.

Кулеба объяснил медленное утверждение кандидатур их тщательной проверкой.

"Поэтому путь от объявления сбора заявок до отбора кандидатов оказался достаточно длинным. И именно поэтому из более тысячи заявок мы отобрали шестнадцать. Но это действительно квалифицированные, мотивированные, очень мощные кандидаты", – подчеркнул он.

Глава МИД отказался называть кандидатур, поскольку они еще "не прошли остальные стадии процесса" – в частности одобрение президентом.

Напомним, в марте министр иностранных дел объявил о создании в МИД системы по поиску кандидатур на должности послов, которые также будут привлекаться из-за пределов дипломатической системы.

По состоянию на май ведомство получило более тысячи заявлений.

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