Президент Латвії скликав Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з РФ та Білоруссю

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у четвер скликав на 15.15 засідання Ради національної безпеки, щоб обговорити ситуацію на кордоні з РФ та Білоруссю, а також оцінити політику покарання в умовах гібридної війни.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я скликав засідання Ради національної безпеки, на порядку денному: політика покарання в умовах гібридної війни, ситуація на східному кордоні та присутність групи Вагнера в Білорусі", – зазначив Рінкевичс.

Šodien esmu sasaucis Nacionālās drošības padomes sēdi, darba kārtībā sodu politika hibrīdkara apstākļos, situācija uz Austrumu robežas un Vagner grupas atrašanās Baltkrievijā — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 17, 2023

Як повідомляє Delfi, латвійський президент висловив невдоволення нинішньою кримінальною політикою щодо осіб, причетних до організації нелегальної міграції, назвавши її занадто м'якою.

"Ті, хто допомагають, організовують нелегальну міграцію і допомагають режиму Александра Лукашенка, допомагають ворогу. За це можна отримати 30 діб арешту, після чого людина добре відпочиває і продовжує займатися тим, чим займалася раніше. Який сенс вимагати від прикордонників, внутрішніх військ і Національних збройних сил активно захищати кордон, якщо в таких ситуаціях суди і прокуратура дивляться на речі по-іншому?", – сказав Рінкевичс.

Також він наголосив на необхідності вирішити низку проблем на кордоні з РФ та Білоруссю.

Президент зазначив, що східний кордон можна розділити на три частини: є необлаштована ділянка, є кордон з Росією, який був побудований до 2019 року і відповідає тодішнім уявленням про те, що РФ є більшим фактором ризику, і є кордон з Білоруссю, який був облаштований, щоб зупиняти мігрантів, але сам паркан не захистить від більших провокацій.

За словами Рінкевичса, оснащення східного кордону Латвії датчиками, системами відеоспостереження, а також будівництво стримуючого паркану є пріоритетом.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

Чотири країни обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього буде вимагати ситуація, та планують фінально узгодити кроки наприкінці серпня.

У Латвії раніше оголосили мобілізацію працівників прикордонної служби для посилення охорони ділянки кордону з Білоруссю.