Президент Латвии созвал Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с РФ и Беларусью

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в четверг созвал на 15.15 заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на границе с РФ и Беларусью, а также оценить политику наказания в условиях гибридной войны.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я созвал заседание Совета национальной безопасности, на повестке дня: политика наказания в условиях гибридной войны, ситуация на восточной границе и присутствие группы Вагнера в Беларуси", – отметил Ринкевичс.

Šodien esmu sasaucis Nacionālās drošības padomes sēdi, darba kārtībā sodu politika hibrīdkara apstākļos, situācija uz Austrumu robežas un Vagner grupas atrašanās Baltkrievijā — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 17, 2023

Как сообщает Delfi, латвийский президент выразил недовольство нынешней уголовной политикой в отношении лиц, причастных к организации нелегальной миграции, назвав ее слишком мягкой.

"Те, кто помогают, организуют нелегальную миграцию и помогают режиму Александра Лукашенко, помогают врагу. За это можно получить 30 суток ареста, после чего человек хорошо отдыхает и продолжает заниматься тем, чем занимался раньше. Какой смысл требовать от пограничников, внутренних войск и Национальных вооруженных сил активно защищать границу, если в таких ситуациях суды и прокуратура смотрят на вещи по-другому?", – сказал Ринкевичс.

Также он отметил необходимость решить ряд проблем на границе с РФ и Беларусью.

Президент отметил, что восточную границу можно разделить на три части: есть необустроенный участок, есть граница с Россией, которая была построена до 2019 года и соответствует тогдашним представлениям о том, что РФ является большим фактором риска, и есть граница с Беларусью, которая была обустроена, чтобы останавливать мигрантов, но сам забор не защитит от больших провокаций.

По словам Ринкевичса, оснащение восточной границы Латвии датчиками, системами видеонаблюдения, а также строительство сдерживающего забора является приоритетом.

Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.

Четыре страны обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью, если этого будет требовать ситуация, и планируют финально согласовать шаги в конце августа.

В Латвии ранее объявили мобилизацию сотрудников пограничной службы для усиления охраны участка границы с Беларусью.