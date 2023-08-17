У Швейцарії через аварію найдовший у світі залізничний тунель на місяці обмежить роботу

Через наслідки аварії Швейцарія на місяці закриває важливий залізничний тунель Готард довжиною 57 км, що сполучає північ і південь країни та вважається найдовшим у світі.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Минулого тижня у тунелі Готард сталася аварія вантажного потяга – 16 вагонів зійшли з рейок і застрягли всередині. Ніхто з людей не постраждав, але матеріальна шкода серйозна – доведеться замінити близько восьми кілометрів рейок.

Тунель є дуже важливою транспортною артерією для вантажних перевезень, зокрема з Німеччиною та Італією. У 2022 році, за даними уряду Швейцарії, понад дві третини вантажів на залізниці перетинали Альпи саме через тунель Готард.

Оператор залізниці повідомив, що до подолання наслідків аварії – орієнтовно до кінця року – зможе працювати лише одна сторона тунелю і її задіють виключно для вантажних потягів.

Пасажирські перевезення на цей час пустять альтернативними наземними маршрутами, подорож триватиме на 1-2 години довше залежно від рейсу.

Нагадаємо, у Швеції на початку місяця зійшов з рейок пасажирський потяг через пошкодження, спричинені негодою.

Тим часом у Молдові зійшли з рейок українські вагони з зерном, ймовірно, через наслідки спеки. Ділянку залізниці вже полагодили.