В Швейцарии из-за аварии на месяцы ограничат работу самого длинного в мире железнодорожного тоннеля

Из-за последствий аварии Швейцария на месяцы закрывает важный железнодорожный тоннель Готард длиной 57 км, соединяющий север и юг страны и считающийся самым длинным в мире.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе в тоннеле Готард произошла авария грузового поезда – 16 вагонов сошли с рельсов и застряли внутри. Никто из людей не пострадал, но материальный ущерб серьезный – придется заменить около восьми километров рельсов.

Тоннель является очень важной транспортной артерией для грузовых перевозок, в частности с Германией и Италией. В 2022 году, по данным правительства Швейцарии, более двух третей грузов на железной дороге пересекали Альпы именно через тоннель Готард.

Оператор железной дороги сообщил, что до преодоления последствий аварии – ориентировочно до конца года – сможет работать только одна сторона тоннеля и ее задействуют исключительно для грузовых поездов.

Пассажирские перевозки на это время пустят альтернативными наземными маршрутами, путешествие будет длиться на 1-2 часа дольше в зависимости от рейса.

Напомним, в Швеции в начале месяца сошел с рельсов пассажирский поезд из-за повреждений, вызванных непогодой.

Между тем в Молдове сошли с рельсов украинские вагоны с зерном, вероятно, из-за последствий жары. Участок железной дороги уже отремонтировали.