США наложили санкции на четырех работников ФСБ, причастных к отравлению Навального

Государственный департамент США в четверг внес в санкционный список четырех оперативников Федеральной службы безопасности России, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального три года назад.

Об этом говорится в сообщении Госдепа, которое цитирует "Европейская правда".

В черный список в соответствии с так называемым законом Магнитского о привлечении к ответственности за нарушения прав человека США внесли сотрудников ФСБ Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Панаева.

"Мы также накладываем визовые ограничения на Александрова, Кудрявцева, Осипова и Панаева за их причастность к грубому нарушению прав человека", – добавляют во внешнеполитическом ведомстве США.

В 2021 году Министерство финансов США уже накладывало санкции в отношении девяти россиян и двух российских организаций, причастных к отравлению Навального или российской программы химического оружия.

Напомним, давний критик и главный политический оппонент президента России Владимира Путина Навальный заболел на борту самолета, летевшего в Москву из Томска, в Сибири, в августе 2020 года.

Позже Навального эвакуировали из Сибири в берлинскую больницу, где немецкие военные эксперты установили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" – тем же веществом, которое использовалось при попытке убийства Сергея Скрипаля, которую, как полагают, совершили российские спецслужбы в Британии в 2018 году.

Навальный пять месяцев лечился в Германии, прежде чем решил вернуться в Россию. Он был арестован после возвращения в Москву в январе 2021 года.

В июне Европейский суд по правам человека постановил, что Россия нарушила права российского оппозиционера Алексея Навального, отказавшись возбудить уголовное дело по факту его отравления.