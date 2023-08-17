Пропутинская Нетребко не будет выступать в Праге

Российская оперная певица Анна Нетребко не будет выступать в Муниципальном доме Праги в октябре.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, журналистам в среду сообщили представители руководства дома и агентства Nachtigall Artists Management, которое организовывало концерт.

Выступление Нетребко было запланировано на 16 октября в зале Муниципального дома, который принадлежит городским властям Праги через одноименное акционерное общество.

"Никто из участников не согласен с отменой концерта", – заявил директор Муниципального дома Праги Властимил Ежек. Однако, по его словам, концерт стал политическим и социальным вопросом, и обе стороны согласились, что было бы лучше отменить мероприятие.

Ежек заверил, что стоимость билетов на концерт вернут в полном объеме, а Муниципальный дом Праги возместит организатору Nachtigall Artists Management все убытки.

Ранее несогласие с проведением концерта Анны Нетребко выразила коалиция городского совета Праги, которая отметила, что россиянка находится в санкционном списке Украины, и ее выступление в чешской столице некорректно, учитывая действия России в Украине.

Нетребко, которая долгое время живет в Австрии, в прошлом поддерживала Владимира Путина во время президентских выборов. Она также фотографировалась с флагом и представителями пророссийских сепаратистов в Украине и пожертвовала миллион рублей предателю и коллаборанту Олегу Цареву.

После начала российского военного вторжения в Украину в феврале прошлого года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Примерно через месяц после начала войны Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным лишь несколько раз за всю свою жизнь.

Напомним, в июле 2022 года концерт Анны Нетребко в Штутгарте отменили без возможности переноса даты. А перед тем ее уволили из Метрополитен-оперы в Нью-Йорке.