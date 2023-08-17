У Німеччині розслідують отруєння російської журналістки, яке міг влаштувати Кремль

Генеральна прокуратура Мюнхена веде розслідування "щодо невідомої особи" за підозрою в отруєнні журналістки незалежних російських видань "Новая газета" і "Медуза" Єлени Костюченко.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо DW.

Як повідомив журналістам у відповідь на запит речник генеральної прокуратури Берліна Себастьян Бюхнер, у травні слідство у справі отруєння Костюченко припинили, "оскільки під час слідчих заходів спочатку не було виявлено ознак того, що під час її перебування в Мюнхені хтось намагався отруїти потерпілу або вбити її в будь-який інший спосіб".

Але в липні слідство відновили, й тепер "перевіряється, наскільки ще доцільно здійснювати експертизу подальших об'єктів зі сфери постраждалої" для пошуку доказів, що вказують на вчинення злочину.

У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини раніше повідомили DW, що справою про можливе отруєння Єлени Костюченко займається генеральна прокуратура Мюнхена.

15 серпня російське видання The Insider повідомило, що Костюченко могли отруїти після її переїзду до Німеччини в жовтні 2022 року. До поліції вона звернулась через два з половиною місяці, оскільки вважала, що слабкість була наслідком перенесеного ковіду.

Ще у травні стало відомо, що німецька поліція розслідує можливе отруєння двох російських емігрантів, які наприкінці квітня відвідали конференцію в Берліні, організовану критиком російського Кремля Михаїлом Ходорковським.

Тоді було відомо ім’я лише одного росіянина – Наталії Арно, директорки Фонду "Вільна Росія", некомерційної організації, що базується в США.

За останні роки відбулося кілька отруєнь опонентів російського режиму в країні та за кордоном. У серпні 2020 року, опозиційний політик Алєксєй Навальний проходив лікування в берлінській клініці "Шаріте" після отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новічок" у Росії.

Журналістські розслідування показали, що за цим та іншими отруєннями стоять російські спецслужби.