В Германии расследуют отравление российской журналистки, которое мог устроить Кремль

Генеральная прокуратура Мюнхена ведет расследование "в отношении неизвестного лица" по подозрению в отравлении журналистки независимых российских изданий "Новая газета" и "Медуза" Елены Костюченко.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно DW.

Как сообщил журналистам в ответ на запрос представитель генеральной прокуратуры Берлина Себастьян Бюхнер, в мае следствие по делу отравления Костюченко прекратили, "поскольку во время следственных мероприятий сначала не было обнаружено признаков того, что во время ее пребывания в Мюнхене кто-то пытался отравить потерпевшую или убить ее любым другим способом".

Но в июле следствие возобновили, и теперь "проверяется, насколько еще целесообразно осуществлять экспертизу дальнейших объектов из сферы пострадавшей" для поиска доказательств, указывающих на совершение преступления.

В Министерстве внутренних дел Германии ранее сообщили DW, что делом о возможном отравлении Елены Костюченко занимается генеральная прокуратура Мюнхена.

15 августа российское издание The Insider сообщило, что Костюченко могли отравить после ее переезда в Германию в октябре 2022 года. В полицию она обратилась через два с половиной месяца, поскольку считала, что слабость была следствием перенесенного ковида.

Еще в мае стало известно, что немецкая полиция расследует возможное отравление двух российских эмигрантов, которые в конце апреля посетили конференцию в Берлине, организованную критиком российского Кремля Михаилом Ходорковским.

Тогда было известно имя только одного россиянина – Натальи Арно, директора Фонда "Свободная Россия", некоммерческой организации, базирующейся в США.

За последние годы произошло несколько отравлений оппонентов российского режима в стране и за рубежом. В августе 2020 года, оппозиционный политик Алексей Навальный проходил лечение в берлинской клинике "Шарите" после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в России.

Журналистские расследования показали, что за этим и другими отравлениями стоят российские спецслужбы.