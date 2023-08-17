У Британії відклали страйк працівники заводу, де виготовляють Storm Shadow

Міністерство оборони Великої Британії погодилось почати переговори з працівниками заводу в Північному Ейрширі (Шотландія), де виробляють ракети Storm Shadow, які мали страйкувати через незадовільні умови праці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Понад 50 членів шотландської профспілки GMB мали протягом двох тижнів, починаючи з 21 серпня, страйкувати з вимогою підвищення заробітної плати й доплат працівникам заводу. Він належить агентству британського Міноборони.

Страйк розпочався у липні з низки одноденних зупинок виробництва і отримав підтримку українських профспілок, українського опозиційного депутата та представника Шотландської національної партії Дейва Дугана.

Міноборони Британії, як очікується, запропонує профспілці нові пропозиції щодо покращення оплати праці для тих працівників, які виконують "не ремісничі" функції, як-то переміщення й завантаження ракет.

Також відомство заявило, що страйк не вплине на поставки Storm Shadow в Україну, а на випадок непередбачуваних обставин і продовження страйку існують плани для забезпечення безперебійної роботи заводу.

На заводі в Бейті збирають, окрім Storn Shadow, протирадіолокаційні ракети ALARM (протирадіолокаційні ракети повітряного базування), ракети Tomahawk, Storm Shadow і Brimstone, а також торпеду Spearfish.

Нагадаємо, у травні Британія вперше передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Міністр оборони Британії Бен Воллес у червні заявляв, що точність Storm Shadow в Україні була "практично безпомилковою".

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією і Францією. Зазвичай її запускають з повітря. З дальністю стрільби понад 250 км, або 155 миль, вона лише трохи поступається 185-мильній американській армійській системі класу "земля-земля" (ATACMS).