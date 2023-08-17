В Британии отложили забастовку работники завода, где изготавливают Storm Shadow

Министерство обороны Великобритании согласилось начать переговоры с работниками завода в Северном Эйршире (Шотландия), где производят ракеты Storm Shadow, которые хотели бастовать из-за неудовлетворительных условий труда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Более 50 членов шотландского профсоюза GMB должны были в течение двух недель, начиная с 21 августа, бастовать с требованием повышения заработной платы и доплат работникам завода. Он принадлежит агентству британского Минобороны.

Забастовка началась в июле с ряда однодневных остановок производства и получила поддержку украинских профсоюзов, украинского оппозиционного депутата и представителя Шотландской национальной партии Дэйва Дугана.

Минобороны Британии, как ожидается, предложит профсоюзу новые предложения по улучшению оплаты труда для тех работников, которые выполняют "не ремесленные" функции, такие как перемещение и загрузка ракет.

Также ведомство заявило, что забастовка не повлияет на поставки Storm Shadow в Украину, а на случай непредвиденных обстоятельств и продолжения забастовки существуют планы для обеспечения бесперебойной работы завода.

На заводе в Бейте собирают, кроме Storn Shadow, противорадиолокационные ракеты ALARM (противорадиолокационные ракеты воздушного базирования), ракеты Tomahawk, Storm Shadow и Brimstone, а также торпеду Spearfish.

В мае Британия впервые передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Министр обороны Британии Бен Уоллес в июне заявлял, что точность Storm Shadow в Украине была "практически безошибочной".

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией. Обычно ее запускают с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км, или 155 миль, она лишь немного уступает 185-мильной американской армейской системе класса "земля-земля" (ATACMS).