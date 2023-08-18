У Франції пройшли арешти через загибель мігрантів у Ла-Манші

У Франції арештували чотирьох осіб за звинуваченням у ненавмисному вбивстві після того, як у протоці Ла-Манш затонув човен з мігрантами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Щонайменше двоє затриманих мають зв'язки з мережею торгівлі людьми.

Працівники гуманітарних організацій у французькому портовому місті Кале кажуть, що останніми тижнями прибуває все більше мігрантів.

За їхніми словами, велика кількість мігрантів сповнена рішучості потрапити до Великої Британії, незважаючи на попередження про небезпеку перетину кордону.

Нагадаємо, 12 серпня в Ла-Манші затонув човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло шестеро осіб. Британська і французька берегова охорона врятувала близько 50 осіб з судна.

Ла-Манш є одним з найнебезпечніших і найбільш завантажених судноплавних шляхів у світі, через нього щодня проходять 600 танкерів і 200 поромів.

Раніше в Англії зі скандально відомої житлової баржі Bibby Stockholm відселили шукачів притулку після того, як у воді виявили небезпечну бактерію, яка викликає так звану "хворобу легіонерів".