Во Франции прошли аресты из-за гибели мигрантов в Ла-Манше
Во Франции арестовали четырех человек по обвинению в непредумышленном убийстве после того, как в проливе Ла-Манш затонула лодка с мигрантами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
По меньшей мере двое задержанных имеют связи с сетью торговли людьми.
Работники гуманитарных организаций во французском портовом городе Кале говорят, что в последние недели прибывает все больше мигрантов.
По их словам, большое количество мигрантов полна решимости попасть в Великобританию, несмотря на предупреждения об опасности пересечения границы.
Напомним, 12 августа в Ла-Манше затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли шесть человек. Британская и французская береговая охрана спасла около 50 человек с судна.
Ла-Манш является одним из самых опасных и наиболее загруженных судоходных путей в мире, через него ежедневно проходят 600 танкеров и 200 паромов.
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