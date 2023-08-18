Во Франции прошли аресты из-за гибели мигрантов в Ла-Манше

Во Франции арестовали четырех человек по обвинению в непредумышленном убийстве после того, как в проливе Ла-Манш затонула лодка с мигрантами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По меньшей мере двое задержанных имеют связи с сетью торговли людьми.

Работники гуманитарных организаций во французском портовом городе Кале говорят, что в последние недели прибывает все больше мигрантов.

По их словам, большое количество мигрантов полна решимости попасть в Великобританию, несмотря на предупреждения об опасности пересечения границы.

Напомним, 12 августа в Ла-Манше затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли шесть человек. Британская и французская береговая охрана спасла около 50 человек с судна.

Ла-Манш является одним из самых опасных и наиболее загруженных судоходных путей в мире, через него ежедневно проходят 600 танкеров и 200 паромов.

Ранее в Англии со скандально известной жилой баржи Bibby Stockholm отселили искателей убежища после того, как в воде обнаружили опасную бактерию, которая вызывает так называемую "болезнь легионеров".