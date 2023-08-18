Греція посилює контроль над футбольними фанатами через резонансне вбивство

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про посилення контролю над футбольними фан-клубами після резонансного вбивства фаната команди АЕК.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

За словами Міцотакіса, відтепер кожна футбольна команда може мати лише один офіційний фан-клуб, який має працювати у штаб-квартирі кожного футбольного клубу.

З відповідною заявою грецький прем'єр виступив на зустрічі з президентом УЄФА Александером Чеферіном, іншими міністрами і власниками футбольних клубів "Олімпіакос", "Панатінаїкос", АЕК і ПАОК.

"Фан-клуби будуть закриті. У кожної команди буде лише один, розміщений у штаб-квартирі команди", – пояснив Міцотакіс.

Крім того, за його словами, вхід через ворота стадіону, якими користуються ультрас, тепер перейде під юрисдикцію поліції, яка матиме право проводити перевірки, коли вважатиме це за потрібне.

Прем'єр Греції висловив сподівання, що влада не буде змушена вдаватися до крайнього заходу – тимчасового виключення грецьких команд з європейських футбольних клубних змагань.

Говорячи про вбивство 29-річного фаната Міхаліса Кацуріса, Міцотакіс висловив упевненість, що винні будуть знайдені і покарані.

Нагадаємо, 8 серпня через насильство відбірковий матч Ліги чемпіонів між АЕК і загребським "Динамо" скасував керівний футбольний орган Європи УЄФА.

Перед цим повідомлялось, що група зі 150 загребських ультрас напала на грецьких вболівальників поблизу стадіону АЕК. Під час атаки одна людина загинула внаслідок ножових поранень. Наразі ведеться слідство.

14 серпня стало відомо, що грецька влада вирішила затримати усіх 105 футбольних фанатів, підозрюваних у причетності до масових сутичок в Афінах, що закінчилися смертю 29-річного фаната АЕК.

Президент Хорватії Зоран Міланович розкритикував дії грецької влади і назвав затриманих хорватських вболівальників "військовополоненими".