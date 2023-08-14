У Греції затримають 105 футбольних фанатів після загибелі вболівальника

Грецька влада вирішила затримати усіх 105 футбольних фанатів, підозрюваних у причетності до масових сутичок в Афінах, що закінчилися смертю 29-річного вболівальника грецького клубу АЕК Міхаліса Кацуріса перед матчем проти хорватського "Динамо" Загреб.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує AP.

Прокуратура висунула загалом 11 звинувачень 105 вболівальникам. Чотири з них є тяжкими злочинами, включаючи умисне вбивство та членство в злочинній організації, а решта – дрібними правопорушеннями.

Повідомляють, що 102 підозрюваних громадян Хорватії, а також три греки заперечують свою провину у смертельному ножовому пораненні Міхаліса Кацуріса.

Три слідчі судді та два прокурори допитували затриманих уболівальників групами – 30 у п'ятницю, 40 у суботу і 35 у неділю, після чого вирішувалося питання, чи затримувати їх до судового процесу.

Як стверджує поліція, Кацуріс помер від ножового поранення, а ще 10 фанатів отримали поранення, коли десятки хорватських уболівальників, озброєних дерев'яними кийками й металевими битами, напали на перехожих біля стадіону клубу АЕКу "Opap Arena" минулого понеділка.

Через насильство відбірковий матч Ліги чемпіонів між АЕКом і загребським "Динамо", який мав відбутися минулого тижня, скасував керівний футбольний орган Європи УЄФА.

Раніше в рамках ініціативи щодо боротьби з антисемітизмом на футбольних стадіонах уряд Італії оголосив, що забороняє гравцям носити на футболках номер 88, популярний в ультраправих колах.

Нагадаємо, у травні у Неаполі під час футбольних святкувань застрелили сина боса мафії.