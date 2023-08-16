Президент Хорватії назвав затриманих у Греції футбольних фанатів "військовополоненими"

Президент Хорватії Зоран Міланович прокоментував затримання в Греції хорватських футбольних вболівальників після масових сутичок в Афінах, що закінчилися смертю 29-річного фаната грецького клубу АЕК.

Заяву Мілановича наводить Jutarnji list, повідомляє "Європейська правда".

"У Греції є своя процедура, але я президент Хорватії, я суб’єктивний і егоїстичний, коли йдеться про сотню хорватських в’язнів. Ці люди в полоні, як на війні. Це не має нічого спільного з законом", – йдеться в заяві хорватського президента.

Він зазначив, що владі Греції було недостатньо попереднього п’ятиденного затримання вболівальників, щоб визначити, хто саме є відповідальним за вбивство, і всіх затриманих фанатів відправили до слідчих ізоляторів по всій країні.

"З цими людьми поводилися як із військовополоненими", – додав Міланович.

За його словами, хорватських вболівальників посадили під варту та "розкидали по всій Греції, щоб їх били та ґвалтували".

"Це не має нічого спільного з демократією, повагою до прав людини. Якщо це ЄС, то краще, щоб його сьогодні не було", – додав Міланович.

Нагадаємо, 8 серпня через насильство відбірковий матч Ліги чемпіонів між АЕК і загребським "Динамо" скасував керівний футбольний орган Європи УЄФА.

Перед цим повідомлялось, що група зі 150 загребських ультрас напала на грецьких вболівальників поблизу стадіону АЕК. Під час атаки одна людина загинула внаслідок ножових поранень. Наразі ведеться слідство.

14 серпня стало відомо, що грецька влада вирішила затримати усіх 105 футбольних фанатів, підозрюваних у причетності до масових сутичок в Афінах, що закінчилися смертю 29-річного фаната АЕК.

У травні у Неаполі під час футбольних святкувань застрелили сина боса мафії.