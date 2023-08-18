Молдова начала денонсацию еще одного соглашения в рамках СНГ

Молдова начала денонсацию еще одного соглашения о военном сотрудничестве стран-участниц Содружества независимых государств.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

18 августа парламентская комиссия по вопросам внешней политики и европейской интеграции приняла решение о необходимости денонсировать соглашение 1992 года по обеспечению пограничных войск стран-участниц СНГ оружием, военной техникой и другими материальными ресурсами.

В МВД ранее дали заключение, что Молдова никогда не использовала это соглашение.

Напомним, Молдова до сих пор остается членом СНГ, однако в апреле в стране начали процесс денонсации некоторых договоров в рамках Содружества независимых государств.

Кишинев денонсировал уже восемь соглашений в рамках СНГ и еще шесть проектов ожидают рассмотрения в парламенте.

Ранее на этой неделе в парламент передали проект денонсации соглашения о консультационной комиссии по вопросам разоружения в рамках СНГ.