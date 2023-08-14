Молдова вийде з угоди щодо роззброєння в рамках СНД

Уряд Молдови схвалив проєкт постанови про денонсацію угоди про консультаційну комісію з питань роззброєння в рамках СНД.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє point.md.

За словами міністра оборони Анатолія Носатого, Кишинів не бере участі в обговоренні військових і військово-політичних питань у рамках СНД згідно з постановою парламенту від 1994 року.

"Крім того, Республіка Молдова дотримується міжнародних зобов'язань і виконує міжнародні документи у сфері роззброєння, зокрема договір про умовні озброєння в Європі", – підкреслив він.

Очікується, що проєкт постанови про денонсацію угоди передадуть на розгляд до парламенту.

Раніше повідомлялося, що уряд Молдови вирішив вийти ще з семи угод в рамках Співдружності незалежних держав.

Перед цим у Молдові денонсували дві угоди про військову співпрацю з СНД та Конвенцію про Міжпарламентську асамблею СНД.

Нагадаємо, Молдова досі залишається членом СНД, проте у квітні в країні почали процес денонсації деяких договорів у межах Співдружності незалежних держав.

У березні 2022 року після подання заявки на вступ до ЄС президентка Мая Санду зазначила, що країна обере час для виходу з СНД, коли Молдова досягне "достатнього прогресу на європейському шляху".