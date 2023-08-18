У Боснії пройшли протести після вбивства у прямому ефірі в Instagram

У місті Градачац, що на півночі Боснії і Герцеговини, напередодні пройшли протести проти домашнього насильства, які спровокувало потрійне вбивство у прямому ефірі в Instagram.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал N1.

Цього ж дня протести громадян проти домашнього насильства пройшли ще в кількох містах Боснії та Герцеговини.

За інформацією Radio Sarajevo, акції відбулися у Сараєво, Зениці, Мостарі та Бієліні.

Euronews

Radio Sarajevo

Люди тримали в руках плакати з надписами: "Зупиніть ґвалтівників!" і закликали владу посилити боротьбу з насильством і зловживаннями з боку партнерів.

Про резонансне вбивство у місті Градачац стало відомо 12 серпня. Чоловік застрелив свою колишню дружину, транслюючи вбивство в прямому ефірі в Instagram, а потім убив ще двох людей, перш ніж наклав на себе руки.

Мотиви злочину наразі чітко не названі. Офіційні особи та боснійські ЗМІ заявили, що колишня дружина повідомляла про погрози і насильство з боку свого партнера в минулому, а вбивця, якого місцеві ЗМІ ідентифікували як жителя Градачаца та бодибілдер Нерміна Сулеймановича, раніше мав судимість.

Пізніше офіційні особи заявили, що близько 12 тисяч людей подивилися це вбивство в прямому ефірі, а відео отримало 126 вподобань.

Наприкінці липня тисячі людей у Болгарії вийшли на акції протесту проти насильства над жінками після справи про знущання з 18-річної дівчини, що викликала суспільний резонанс.