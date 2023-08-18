В Боснии прошли протесты после убийства в прямом эфире в Instagram

В городе Градачац, что на севере Боснии и Герцеговины, накануне прошли протесты против домашнего насилия, вызванные тройным убийством в прямом эфире в Instagram.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал N1.

В этот же день протесты граждан против домашнего насилия прошли еще в нескольких городах Боснии и Герцеговины.

По информации Radio Sarajevo, акции состоялись в Сараево, Зенице, Мостаре и Биелине.

Euronews

Radio Sarajevo

Люди держали в руках плакаты с надписями: "Остановите насильников!" и призывали власти усилить борьбу с насилием и злоупотреблениями со стороны партнёров.

О резонансном убийстве в городе Градачац стало известно 12 августа. Мужчина застрелил свою бывшую жену, транслируя убийство в прямом эфире в Instagram, а затем убил еще двух человек, прежде чем покончил с собой.

Мотивы убийства пока четко не названы. Официальные лица и боснийские СМИ заявили, что бывшая жена сообщала об угрозах и насилии со стороны своего партнера в прошлом. Сам убийца, которого местные СМИ идентифицировали как жителя Градачаца и бодибилдера Нермина Сулеймановича, ранее имел судимость.

Позже официальные лица заявили, что около 12 тысяч человек посмотрели это убийство в прямом эфире, а видео получило 126 лайков.

В конце июля тысячи людей в Болгарии вышли на акции протеста против насилия над женщинами после дела об издевательствах над 18-летней девушкой, вызвавшего общественный резонанс.