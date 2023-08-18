"Великий потоп": у Нюрнберзі транспортний колапс після сильної зливи

У Нюрнберзі сильна вечірня злива у четвер спричинила підтоплення вокзалу і станцій метро, а також багатьох паркінгів та автомобільних шляхів у низинах.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung, пише "Європейська правда".

Після зливи увечері 17 серпня поліції та пожежним бригадам довелося здійснити сотні виїздів. Кількість викликів була такою, що службам довелося публікувати оголошення із закликом телефонувати лише у вкрай термінових ситуаціях.

Photo: NEWS5/dpa

У місті підтопило багато підвальних приміщень та підземних паркінгів.

У деяких підземних проїздах авто виявились заблоковані водою, водіям довелось вибиратися через вікна.

Photo: Osswald/dpa

У соцмережі потрапили фото автобусів, які затопило прямо на маршруті.

Sowas kann uns in Deutschland zum Glück nicht passieren #nuernberg pic.twitter.com/hBHEpGp6wj — @Jenny_Nass@troet.cafe (@jenny_nass26) August 18, 2023

Місцями рівень води доходив до пояса і вище.

Частково затопило головний вокзал міста та деякі станції метро, рівень води на вході сягав кількох сантиметрів.

Також окремі райони міста знеструмило через пошкодження трансформаторів.

Під час грози сталось чимало випадків падіння гілок на автомобілі, але обійшлося без постраждалих. Водночас за межами Нюрнберга внаслідок падіння дерев на машини постраждали щонайменш четверо людей.

Негода завдала подібної шкоди і в сусідніх містах.

Кліматичні активісти з ініціативи "Останнє покоління" після негоди заявили, що скасовують заплановані блокади на дорогах на п’ятницю, тому що "кліматична криза вже зробила це замість них".

Перед цим через зливу скасували десятки рейсів у найбільшому аеропорту Німеччини у Франкфурті-на-Майні.

За день до цього у центрі Польщі пройшов смерч, багатьом будинкам зірвало дахи.