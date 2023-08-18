"Великий потоп": в Нюрнберге транспортный коллапс после сильного ливня

В Нюрнберге сильный ливень в четверг вечером вызвал подтопление вокзала и станций метро, а также многих паркингов и автомобильных дорог в низинах.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, пишет "Европейская правда".

После ливня вечером 17 августа полиции и пожарным бригадам пришлось совершить сотни выездов. Количество вызовов было таким, что службам пришлось публиковать объявления с призывом звонить только в крайне срочных ситуациях.

Photo: NEWS5/dpa

В городе подтопило много подвальных помещений и подземных паркингов.

В некоторых подземных проездах авто оказались заблокированы водой, водителям пришлось выбираться через окна.

Photo: Osswald/dpa

В соцсети попали фото автобусов, которые затопило прямо на маршруте.

Sowas kann uns in Deutschland zum Glück nicht passieren #nuernberg pic.twitter.com/hBHEpGp6wj — @Jenny_Nass@troet.cafe (@jenny_nass26) August 18, 2023

Местами уровень воды доходил до пояса и выше.

Частично затопило главный вокзал города и некоторые станции метро, уровень воды на входе достигал нескольких сантиметров.

Также отдельные районы города обесточило из-за повреждения трансформаторов.

Во время грозы произошло немало случаев падения веток на автомобили, но обошлось без пострадавших. В то же время за пределами Нюрнберга в результате падения деревьев на машины пострадали по меньшей мере четыре человека.

Непогода нанесла подобный ущерб и в соседних городах.

Климатические активисты из инициативы "Последнее поколение" после непогоды заявили, что отменяют запланированные блокады на дорогах на пятницу, потому что "климатический кризис уже сделал это вместо них".

Перед этим из-за ливня отменили десятки рейсов в крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне.

За день до этого в центре Польши пронесся смерч, на многих домах сорвало крыши.