Південь Німеччини накрив потужний шторм: є постраждалі

Потужний шторм пронісся над регіонами південної Німеччини пізно ввечері в четвер і в ніч на п'ятницю, внаслідок негоди постраждали кілька людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Дощі затопили підвали і підземні транспортні комунікації в регіоні Франконія на північному заході Баварії. Аварійні бригади протягом ночі виїжджали на сотні викликів.

Georg Moritz/dpa

Під час шторму на австрійській стороні Боденського озера на кордоні з Німеччиною зник безвісти веслувальник. У п'ятницю поліція відновила пошуки молодого чоловіка, якого, як повідомляється, потужним вітром віднесло на човні.

Крім того, 71-річний чоловік отримав серйозні травми після того, як дерево впало на його автомобіль в місті Турнау.

У Вайсенбург-Гунценхаузені троє людей, в тому числі 3-місячне немовля, були доставлені до лікарні після того, як вітер повалив близько 40 гілок на дорогу, якими завалило автомобілі.

Georg Moritz/dpa

Нагадаємо, у Нюрнберзі сильна вечірня злива у четвер спричинила підтоплення вокзалу і станцій метро, а також багатьох паркінгів та автомобільних шляхів у низинах.

Перед цим через зливу скасували десятки рейсів у найбільшому аеропорту Німеччини у Франкфурті-на-Майні.