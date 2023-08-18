Юг Германии накрыл мощный шторм: есть пострадавшие

Мощный шторм пронесся над регионами южной Германии поздно вечером в четверг и в ночь на пятницу, в результате непогоды пострадали несколько человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Дожди затопили подвалы и подземные транспортные коммуникации в регионе Франкония на северо-западе Баварии. Аварийные бригады в течение ночи выезжали на сотни вызовов.

Georg Moritz/dpa

Во время шторма на австрийской стороне Боденского озера на границе с Германией пропал без вести гребец. В пятницу полиция возобновила поиски молодого человека, которого, как сообщается, сильным ветром унесло на лодке.

Кроме того, 71-летний мужчина получил серьезные травмы после того, как дерево упало на его автомобиль в городе Турнау.

В Вайсенбург-Гунценхаузене три человека, в том числе трехмесячный младенец, были доставлены в больницу после того, как ветер повалил около 40 веток на дорогу, которыми завалило автомобили.

Georg Moritz/dpa

Напомним, в Нюрнберге сильный вечерний ливень в четверг вызвал подтопление вокзала и станций метро, а также многих паркингов и автомобильных дорог в низинах.

Перед этим из-за ливня отменили десятки рейсов в крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне.