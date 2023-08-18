Литва відпрацює реагування на можливі загрози з Білорусі

Литовська армія та прикордонники ближчим часом проведуть навчання за можливими сценаріями негативних подій на кордоні з Білоруссю.

Про це в ефірі LRT розповіла міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте, пише "Європейська правда".

Міністерка розповіла про це, коментуючи закриття двох із шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю та потенційні сценарії, за яких можуть розглянути повне закриття кордону.

Серед іншого, її запитали, чи має влада план реагування, якщо хтось із бойовиків ПВК "Вагнер" спробує перейти кордон.

Білотайте зазначила, що литовські служби – на найвищому рівні готовності, і прикордонники з армією мають план узгодженого реагування на можливі загрози, який ближчим часом також відпрацюють на практичних навчаннях.

"Нещодавно оновили наші плани прикриття кордону: передбачена взаємодія прикордонників та армії за різних рівнів загрози. 25 серпня у нас будуть спільні навчання, щоби випробувати цей план, з кількома сценаріями. Один пов’язаний із нелегальною міграцією – якимось аномальним напливом нелегальних мігрантів. Інший сценарій, який відпрацюють – гібридна збройна атака, що теж потенційно може статися, і реагування наших служб разом з армією", – розповіла Агне Білотайте.

Рішення про закриття саме двох визначених пунктів пропуску міністерка пояснила передусім боротьбою з контрабандою. За її словами, на цих пунктах не було обладнання для сканування фур, відтак не можна було надійно відстежувати, що саме вони перевозять. Другим фактором стала присутність групи Вагнера у Білорусі.

Білотайте зазначила, що якщо рівень загрози суттєво зросте, Вільнюс готовий швидко ухвалити рішення про повне закриття кордону з Білоруссю. На питання, що може стати такими індикаторами загрози, вона зазначила, що це можуть бути інциденти та провокації та розвіддані.

"Дуже важливо, щоби це не було національним рішенням однієї країни", – додала вона, нагадавши, що балтійські країни та Польща планують зустріч у Варшаві, щоби узгодити дії на випадок необхідності закрити кордон з Білоруссю.

Вона уточнила, що під закриттям кордону мають на увазі закриття усіх КПП, за винятком випадків перетину кордону з дипломатичною метою чи з гуманітарних причин.

Нагадаємо, Вільнюс з 18 серпня закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Литва допускає також закриття кордону з Росією.