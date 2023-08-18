Литва отказала в убежище белорусской активистке, которая брала интервью у Жириновского

Литва не захотела предоставлять убежище правозащитнице из Беларуси Ольге Карач, чью вильнюсскую общественную организацию "Наш дом" выдвинули на Нобелевскую премию мира 2024 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она заявила в интервью LRT.

По ее словам, свое решение Литва мотивирует интервью, которое она брала интервью у (покойного российского политика, который часто угрожал напасть на страны Балтии) Владимира Жириновского, а также участием в конференциях в РФ.

Она пояснила, что Жириновский пришел к ней в эфир "объясниться" в феврале 2021 года на фоне протестов в Беларуси после того, как она осудила поддержку президентом РФ Владимиром Путиным самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко.

"Он пришел и рассказывал, почему белорусам так важно быть с Россией, ну, я послушала. Он попытался честно понравиться. Пришел в бело-красной одежде, чтобы как-то произвести впечатление на протестных белорусов", – рассказала Карач.

Правозащитница уточнила, что "тогда шла большая дискуссия", где лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская "на тот момент активно призывала к переговорам с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко".

"Поэтому эта дискуссия шла, я не вижу там ничего такого страшного или преступного", – убеждена Карач.

Комментируя свои участия в конференциях, она отметила, что на них "присутствовали представители литовского посольства (в России), представители Еврокомиссии, Швеции, и других стран".

"И, действительно, шел разговор о том, возможен ли вообще диалог по демократической Беларуси между Россией, Беларусью и Европой? Сейчас практика показывает, что он невозможен, но тогда еще была такая идея", – уточнила Карач.

Правозащитница с 2020 года живет в Литве. Минск внес ее в "террористический список" в сентябре 2021 года, а в мае 2022 года признал "Наш дом" признанной экстремистской организацией.

Департамент миграции Литвы сообщил Карач о готовности выдать ей новый вид на жительство, но не политическое убежище, поскольку ее нынешний вид на жительство в стране действует до 9 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что российский лейтенант Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, сумел добраться до Вильнюса и был задержан оперативниками литовской пограничной службы на вильнюсском автовокзале 10 августа.

С конца 2022 года, после введения специальной анкеты, Литва признала угрозой национальной безопасности 1164 белорусов и россиян.