Німеччина хоче повернути з ОАЕ літак, що зламався під час польоту глави МЗС

До Німеччини з Абу-Дабі має повернутися зламаний урядовий літак Airbus 340, несправність якого зірвала візит глави МЗС Анналени до країн південно-східної Азії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

A340, що зазнавав неодноразових механічних неполадок під час запланованої дипломатичної поїздки Бербок до Австралії, Нової Зеландії та Фіджі, мав вилетіти з Абу-Дабі вранці і повернутися до Німеччини у п'ятницю в другій половині дня.

За інформацією Spiegel, проблеми з закрилками, через які зірвався візит глава МЗС, не повторилися після того, як механіки ВПС Німеччини встановили на літак запасні частини.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині вирішили прискорено вивести з експлуатації літаки для урядових рейсів моделі A340 після того, як несправність цього літака зірвала візит глави МЗС до країн південно-східної Азії.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок скасувала тижневий візит до Австралії, Нової Зеландії та Фіджі через проблеми з літаком.

Літак Бербок, що прямував до Австралії, був змушений скинути пальне і повернутися невдовзі після вильоту з Абу-Дабі вдруге за два дні, оскільки технічні проблеми залишилися.

Це вже не перший випадок, коли Бербок стикається з проблемами з німецьким урядовим літаком: у середині травня він застряг у Катарі через проблеми з колесом.