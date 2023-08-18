Германия хочет вернуть из ОАЭ самолет, сломавшийся во время полета главы МИД

В Германию из Абу-Даби должен вернуться сломанный правительственный самолет Airbus 340, неисправность которого сорвала визит главы МИД Анналены в страны юго-восточной Азии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

A340, который испытывал неоднократные механические неполадки во время запланированной дипломатической поездки Бербок в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи, должен был вылететь из Абу-Даби утром и вернуться в Германию в пятницу во второй половине дня.

По информации Spiegel, проблемы с закрылками, из-за которых сорвался визит главы МИД, не повторились после того, как механики ВВС Германии установили на самолет запасные части.

Ранее сообщалось, что в Германии решили ускоренно вывести из эксплуатации самолеты для правительственных рейсов модели A340 после того, как неисправность этого самолета сорвала визит главы МИД в страны юго-восточной Азии.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отменила недельный визит в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи из-за проблем с самолетом.

Самолет Бербок, направлявшийся в Австралию, был вынужден сбросить топливо и вернуться вскоре после вылета из Абу-Даби второй раз за два дня, поскольку технические проблемы остались.

Это уже не первый случай, когда Бербок сталкивается с проблемами с немецким правительственным самолетом: в середине мая он задержался в Катаре из-за проблем с колесом.