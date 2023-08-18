Міністр оборони Болгарії: "Не можемо виключати" зіткнення РФ і НАТО в Чорному морі

Болгарський міністр оборони Тодор Тагарєв вважає, що зіткнення Росії та Північноатлантичному Альянсі в Чорному морі може статись, але варто докладати зусиль, аби запобігти такому сценарію.

Про це Тагарєв сказав в етері болгарського телеканалу Nova у п’ятницю вранці, пише "Європейська правда".

Очільник Міноборони Болгарії коментував нещодавній інцидент із турецьким суховантажем Sukru Okan, який у Чорному морі затримали російські військові нібито через те, що він міг везти зброю для України.

"Росія нав'язує свої режими й намагається агресивно нав'язати свою волю", – зазначив він, порекомендувавши суднам проходити через територіальні води Румунії та Болгарії для уникнення інцидентів.

Відповідаючи на запитання, чи можливе зіткнення між НАТО і Росією в Чорному морі, він сказав "Ми не можемо виключати такого варіанту. Ми працюємо над тим, щоб цього не допустити. Росія постійно провокує НАТО".

Нагадаємо, Міноборони Росії РФ заявило, що вранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл, коли судно не відреагувало на вимоги росіян зупинитися для огляду.

Після того росіяни нібито висаджувалися на судно та проводили огляд, а далі відпустили корабель.

МЗС України засудило провокативні дії РФ щодо турецького цивільного судна Sukru Okan.

А Туреччина обговорила з Росією інцидент із суховантажем Şükrü Okan й "належним чином" попередила російську сторону, щоб уникнути подібних спроб ескалації напруженості в Чорному морі.