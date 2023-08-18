Министр обороны Болгарии: "Не можем исключать" столкновения РФ и НАТО в Черном море

Болгарский министр обороны Тодор Тагарев считает, что столкновение России и Североатлантического Альянса в Черном море может произойти, но стоит прилагать усилия, чтобы предотвратить такой сценарий.

Об этом Тагарев сказал в эфире болгарского телеканала Nova в пятницу утром, пишет "Европейская правда".

Глава Минобороны Болгарии комментировал недавний инцидент с турецким сухогрузом Sukru Okan, который в Черном море задержали российские военные якобы из-за того, что он мог везти оружие для Украины.

"Россия навязывает свои режимы и пытается агрессивно навязать свою волю", – отметил он, порекомендовав судам проходить через территориальные воды Румынии и Болгарии во избежание инцидентов.

Отвечая на вопрос, возможно ли столкновение между НАТО и Россией в Черном море, он сказал "Мы не можем исключать такого варианта. Мы работаем над тем, чтобы этого не допустить. Россия постоянно провоцирует НАТО".

Напомним, Минобороны России РФ заявило, что утром 13 августа в Черном море корабль россиян открыл "предупредительный" огонь по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау, который направлялся в порт Измаил, когда судно не отреагировало на требования россиян остановиться для осмотра.

После этого россияне якобы высаживались на судно и проводили осмотр, а дальше отпустили корабль.

МИД Украины осудил провокационные действия РФ в отношении турецкого гражданского судна Sukru Okan.

А Турция обсудила с Россией инцидент с сухогрузом Şükrü Okan и "должным образом" предупредила российскую сторону, чтобы избежать подобных попыток эскалации напряженности в Черном море.