Довіра німців до держави сягнула найнижчого рівня – дослідження

Лише 27% громадян Німеччини досі вважають, що держава здатна виконувати свої обов’язки, що стало найнижчим зафіксованим показником довіри до державних установ.

Про це йдеться в дослідженні Федерації державної служби Німеччини (dbb), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Останнє опитування dbb, яке відбувається раз на рік, зафіксувало рекордно низький рівень довіри німців до держави. Він на сім відсоткових пунктів нижчий, ніж у 2019 році – останньому до пандемії COVID-19, після якого фіксувалось помітне зростання.

У дослідженні Федерації держслужби Німеччини вказано, що зниження довіри до держави пов’язане не лише із закінченням пандемії COVID-19, а й зі зміною влади – відходом багаторічної канцлерки Ангели Меркель наприкінці 2021-го.

Її наступника, Олафа Шольца, критикують за те, що він замало спілкується з громадськістю та не здатен розв’язати політичні розбіжності у своєму коаліційному уряді.

"Чого хоче громадськість – і, якщо вже на те пішло, державні службовці теж – є дуже простим: Держава повинна виконувати свої завдання і бути поруч з людьми. Вони хочуть не іншу державу, а ефективну", – пояснив очільник dbb Ульріх Зільбербах.

Він також висловив занепокоєння щодо очевидного зростання "рівня суспільного стресу", особливо між західними й східними регіонами Німеччини – в останніх стрімко зростає популярність ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

За даними останніх опитувань, більшість німців зараз незадоволені роботою канцлера Олафа Шольца вперше з моменту його вступу на посаду в 2021 році.