Доверие немцев к государству достигло самого низкого уровня - исследование

Лишь 27% граждан Германии до сих пор считают, что государство способно выполнять свои обязанности, что стало самым низким зафиксированным показателем доверия к государственным учреждениям.

Об этом говорится в исследовании Федерации государственной службы Германии (dbb), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Последний опрос dbb, который происходит раз в год, зафиксировал рекордно низкий уровень доверия немцев к государству. Он на семь процентных пунктов ниже, чем в 2019 году – последнем до пандемии COVID-19, после которого фиксировался заметный рост.

В исследовании Федерации госслужбы Германии указано, что снижение доверия к государству связано не только с окончанием пандемии COVID-19, но и со сменой власти – уходом многолетнего канцлера Ангелы Меркель в конце 2021-го.

Ее преемника, Олафа Шольца, критикуют за то, что он мало общается с общественностью и не способен решить политические разногласия в своем коалиционном правительстве.

"Чего хочет общественность – и, если уж на то пошло, государственные служащие тоже – очень просто: Государство должно выполнять свои задачи и быть рядом с людьми. Они хотят не другое государство, а эффективное", – пояснил глава dbb Ульрих Зильбербах.

Он также выразил обеспокоенность по поводу очевидного роста "уровня общественного стресса", особенно между западными и восточными регионами Германии – в последних стремительно растет популярность ультраправой "Альтернативы для Германии".

По данным последних опросов, большинство немцев сейчас недовольны работой канцлера Олафа Шольца впервые с момента его вступления в должность в 2021 году.